MCU, che aspetto avrebbe Taron Egerton come Wolverine? Ce lo mostra questa fanart

Taron Egerton come Wolverine nel MCU? È sicuramente uno dei fancast più gettonati, e questa fanart ci mostra che aspetto potrebbe avere l'attore nei panni del popolare personaggio.

Abbiamo visto ormai numerose fanart di Taron Egerton nei panni di Wolverine, dato che l'attore di Kingsman e Rocketman è stato spesso accostato al personaggio, sia per via dei rumor che lo vorrebbero come possibile erede di Hugh Jackman, sia grazie ai fancast dei fan che lo ritengono perfetto per la parte.

E non dimentichiamoci degli artisti del web, che spesso riescono a darci un'idea davvero precisa dell'aspetto che certi attori potrebbero avere con il costume dell'eroe o villain prescelto.

È ad esempio il caso di Mizuri, che ci regala la fanart che trovate anche in calce alla notizia.

"Il concept di Wolverine che @bosslogic ha studiato con il suo team mi ha davvero ispirato, così ho pensato di realizzare questa fanart. La performance di @thehughjackman come Wolverine sarà sempre leggendaria, ma sarà interessante vedere che futuro avrà questo personaggio. Spero vi piaccia questo concept che ho realizzato del fantastico Taron Egerton. Il costume è basato su quello di X-Men: Giorni di un Futuro Passato e la maschera è da Do3D" ha scritto l'artista nella caption del post.

E voi che ne pensate? Ci vedreste bene Taron Egerton come Wolverine? Fateci sapere nei commenti.