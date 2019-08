MCU, potrebbe arrivare un team Marvel-Fox come The Defenders?

Il caso tra Marvel e Sony sui diritti di Spider-Man è ancora lontano dall’archiviazione, così i fan sperano in qualche novità al D23 di Anaheim, la conferenza Disney sulle produzioni in corso. Il Marvel Cinematic Universe potrebbe infatti nascondere un asso nella manica, forse un piano di congiunzione fra i suoi eroi e quelli appena acquisiti dalla Fox.

Il fulmine a ciel sereno della separazione dall’Uomo Ragno ha lasciato letteralmente di stucco gli appassionati dei cinecomic: con il travaglio di dichiarazioni che si ripercuote di ora in ora, la Disney potrebbe aver pianificato un progetto a lunga scadenza con i suoi brand più gettonati – magari come il piano quinquennale di Kevin Feige.

La questione è ancora nel campo della pura speculazione, non essendo disponibile alcuna dichiarazione a riguardo, ma proprio in queste ore si sta svolgendo il D23 Expo 2019, l’evento perfetto per annunci inattesi.

Non è infatti un segreto che il Marvel Cinematic Universe abbia ancora molte carte da giocare grazie alla partnership siglata dal colosso di Topolino con la 20th Century Fox, la compagnia che detiene i diritti cinematografici di molti supereroi amati dal pubblico.

L’ispirazione potrebbe essere The Defenders, miniserie targata Netflix adottata come cornice per molte avventure collettive di personaggi provenienti da universi narrativi differenti: se si pensa a Deadpool o Silver Surfer, portati al cinema proprio dalla Fox, il MCU potrebbe trarre grande giovamento dalla un patto cinematografico di questa portata.

Vedere eroi come Doctor Strange, Hulk o Valchiria insieme a volti mai incrociati finora sarebbe una miscela decisamente esplosiva: e voi chi vedreste bene in questa missione fantafumettistica del Marvel Cinematic Universe?