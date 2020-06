MCU, Adam Warlock: quale destino potrebbe attendere il personaggio?

Adam Warlock è, probabilmente assieme a Nova e Silver Surfer, uno dei personaggi più attesi nell'Universo Cinematografico Marvel. E se abbondano i fancast per l'eroe (qualcuno ha detto zac Efron?) nulla sappiamo ancora sul suo destino nel mega-franchise. Eppure, rumor e teorie non mancano...

Tutti vogliono Adam Warlock, tutti si chiedono quando debutterà nel MCU (e James Gunn non aiuta), e tutti ipotizzano quali potrebbero essere gli archi narrativi che lo coinvolgono, come ad esempio Mikey Sutton, che ha recentemente condiviso delle voci/teorie con il canale YouTube Cosmic Wonder .

Secondo quanto segnalato da Sutton, infatti, una strada per il Warlock dei Marvel Studios sarebbe quella che conduce alla saga di Annihilation, un crossover Marvel Comics che tra storia originale e sequel è andato avanti per circa 3 anni (2006-2008).

Qui l'accento verrebbe posto principalmente sugli eroi cosmici come Captain Marvel, Quasar e Moondragon, oltre ovviamente ad Adam Warlock (e forse il Nova di Richard Rider?).

Questi dovrebbero vedersela quindi con la schiera di villain formata da Annihilus, Galactus e Terrax, ma si dovrebbe escludere a forza Thanos dalla storyline tenendo conto degli eventi di Avengers: Endgame (o no???).

Ad ogni modo, si vocifera che i Marvel Studios non vogliano seguire necessariamente alla lettera i fumetti, quindi non sarebbe del tutto da escludere come possibilità, specialmente considerando che Annihilation non sarebbe la prima apparizione di Warlock nel MCU.

Ma, come sempre, non resta che attendere notizie ufficiali, o quantomeno indizi più concreti al riguardo.

E voi, che ne pensate? Vi sembra plausibile una simile scelta? Fateci sapere nei commenti.