MCU, 5 modi in cui Tony Stark potrebbe tornare nell'universo Marvel

In che modo Tony Stark potrebbe tornare nell'universo Marvel? Aspettando Avengers: Secret Wars, film per il quale le indiscrezioni vogliono il ritorno di Iron Man, ecco 5 popolari teorie in proposito.

Il Multiverso : considerato che Secret Wars sarà il capitolo finale della Saga del Multiverso, la logica ci impone di immaginare che il ritorno di Iron Man avverrà proprio grazie alle trame delle realtà alternative. Secondo le indiscrezioni, Avengers: Secret Wars avrà per protagonisti un team di Avengers del Multiverso, con gli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield, il Wolverine di Hugh Jackman e una versione alternativa dell'Iron Man di Robert Downey Jr uniti insieme ad altri supereroi per sconfiggere Kang il conquistatore e le sue varianti, e al momento il Multiverso è la possibilità più concreta per un ritorno di Tony Stark nel MCU.

Un flashback : non si può escludere l'escamotage del flashback, con una scena ambientata nel passato. Si dice che Morgan Stark, la figlia di Tony, avrà un ruolo nella trama di Avengers: Secret Wars, quindi Iron Man potrebbe comparire in un flashback legato alla ragazza.

L'intelligenza artificiale : Avengers: Endgame si conclude con un Tony Stark in versione ologramma, quindi nulla vieta alla Marvel di rivelare in futuro che Iron Man ha registrato diversi altri messaggi. Estremizzando questa idea, poi, si potrebbe venire a sapere che la coscienza di Tony Stark è stata trasferita in un'intelligenza artificiale.

Armor Wars : il progetto con Don Cheadle, inizialmente annunciato come una serie tv ma poi diventato un film, è stato sempre descritto come 'un sequel della saga di Iron Man' incentrato sull'eredità di Tony Stark e sulla creazione della sua iconica armatura. Dobbiamo credere che, anche da un punto di vista del marketing, i Marvel Studios non utilizzeranno in qualche modo Tony Stark per spingere il film?

Iron heart: in maniera simile, la serie tv su Riri Williams potrebbe citare in qualche modo Iron Man o Tony Stark, l'eroe che ha ispirato la geniale protagonista (introdotta in Black Panther: Wakanda Forever) a costruire la nuova super-armatura.

Rimanete con noi per tutti i prossimi approfondimenti sul futuro della saga del Marvel Cinematic Universe.