MCU, 10 importanti storyline di cui abbiamo visto solo l'inizio nella Fase 4

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe ha avuto ufficialmente inizio quasi un anno fa, e ci ha già regalato tanti spunti per il futuro. Vediamone insieme alcuni che ritroveremo senz'altro strada facendo.

Dopo Avengers: Endgame, il mondo era preoccupato per la possibilità che il Marvel Cinematic Universe non sarebbe stato più lo stesso. Beh, il mondo aveva ragione, perché non lo è, ma non è certo una cosa negativa.

Infatti, la Fase 4 di questo universo di storie su pellicola ci ha già offerto una marea di spunti, e alcuni di questi avranno grandi ripercussioni nei film e nelle serie a venire.

Ad esempio, i gemelli Maximoff Billy e Tommy, che ritroveremo senz'altro in futuro (anche se per il momento dovremo vedere cosa farà Wanda per recuperarli), così come Monica Rambeau che sappiamo già essere in The Marvels e che abbiamo visto anche nel primo teaser di Mrs. Marvel. E non dimentichiamoci di White Vision...

The Falcon and The Winter Soldier ci ha introdotti a una serie di losche figure come il Power Broker e la Contessa Valentina Allegra de La Fontaine interpretata da Julia Louis-Dreyfus, che sta già facendo il giro del MCU. E a proposito di chi gira e girerà parecchio per il MCU, come non nominare Kang, interpretato da Jonathan Majors, e Wong, che ormai spunta fuori un po' ovunque come il prezzemolo, come si suol dire.

E ancora I Dieci Anelli, che avranno sicuramente una grande importanza per l'equilibrio dei poteri nel Multiverso, Arishem il Giudice e i Celestiali, e il Cavaliere Nero di Kit Harington...

Insomma, gli Avengers avranno anche iniziato a passare il testimone, ma chi lo sta raccogliendo sta già facendo un gran lavoro.