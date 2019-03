McKenna Grace in trattative per essere la protagonista di Ghostbusters 3

Come confermato dai report sul film tempo fa, il regista e sceneggiatore Jason Reitman ha intenzione di realizzare questo atteso Ghostbusters 3 con un cast di attori molto giovani.

Ed infatti, come afferma il The Hollywood Reporter, la dodicenne McKenna Grace, vista di recente in Captain Marvel nei panni di una giovanissima Carol Danvers, è attualmente in trattative per interpretare la protagonista di questo Ghostbusters 3. L'attrice non è estranea al sovrannaturale avendo già interpretato una giovane Theo nella serie di Netflix The Haunting.

Se le trattative andranno a buon fine, la Grace affiancherà l'attore di Stranger Things e di It Finn Wolfhard e Carrie Coon (Fargo, Avengers: Infinity War). Cosa legherà questa madre ed i suoi due figli ai primi due episodi storici di Ghostbusters, questo è un segreto tenuto sotto chiave dall'intera produzione al momento.

Stando ai vari report, Reitman era restio ad usare le star di Stranger Things nel suo film, viste le similitudini tra i due progetti, ma sembra sia stato folgorato dall'audizione di Wolfhard, tanto da fare un eccezione. Jason Reitman dirigerà la pellicola da una sceneggiatura che ha firmato insieme a Gil Kenan. Suo padre, Ivan, ha firmato la regia dei primi due storici capitoli usciti, rispettivamente, nel 1984 e nel 1989.

Ghostbusters 3 arriverà nei cinema statunitensi il prossimo 10 luglio 2020.