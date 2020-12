McConaughey, Hunnam, Statham: uno dei tre è stato un tuffatore professionista, chi?

Con The Gentlemen di Guy Ritchie arrivato su Amazon Prime Video ci è sembrato il momento ideale per un piccolo quiz sui tre attori feticci del regista britannico, ovvero Matthew McConaughey, Charlie Hunnam e Jason Statham.

Tutti e tre gli attori hanno infatti collaborato col regista di Sherlock Holmes: se Matthew McConaughey si è unito solo recentemente ai suoi ranghi, rubando la scena come protagonista di The Gentlement, Charlie Hunnam prima della nuova fatica di Ritchie era già stato protagonista di King Arthur: Il potere della spada, mentre Jason Statham è diventato famoso proprio grazie a Ritchie con la trilogia criminale formata da Lock & Stock, Snatch e Revolver.

E indovinate cosa faceva per mestiere Statham prima di esordire al cinema grazie a Ritchie? Si, esatto, siete stati bravi: Jason Statham è stato un tuffatore professionista grazie ad una passione scoperta a 11 anni. Da allora il futuro attore ha iniziato a praticare l'attività quotidianamente per perfezionare le sue tecniche di immersione ed è stato membro della squadra nazionale di nuoto britannica per ben dodici anni. Statham ha gareggiato per l'Inghilterra ai Giochi del Commonwealth del 1990 nelle competizioni di tuffi da 10 metri, 3 metri e 1 metro, e nel 2003 parlando con IGN disse:

"Stare con la squadra nazionale è stata una grande esperienza, una cosa che ti insegna la disciplina, la concentrazione e certamente ti tiene fuori dai guai".

Prima di apparire al cinema, insomma, Statham era già famoso come modello sportivo, dato che per un periodo è stato lo sponsor di marche come Tommy Hilfiger, Griffin e Levis con vari contratti per la collezione primavera / estate 1996.

Per altri approfondimenti ecco la recensione di The Gentlemen.