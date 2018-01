Maze Runner - La rivelazione, nuova clip ufficiale del capitolo conclusivo della saga

È grazie allache possiamo mostrarvi quest'oggi una nuova clip ufficiale dell'atteso Maze Runner - La rivelazione , terzo e ultimo capitolo della saga young adulto diretta dae con protagonista

Basato sull'omonimo romanzo conclusivo della trilogia letteraria firmata da James Dashner, l'epico finale della di Maze Runner vedrà Thomas alla guida del suo gruppo di Gladers, fuggiti nella loro ultima e pericolosa missione. Per salvare i loro amici dovranno irrompere nella leggendaria Last City, un labirinto controllato dalla WICKED, che potrebbe rivelarsi il labirinto più letale di tutti. Chiunque riesca a sopravvivere riceverà risposte alle domande che i Gladers hanno posto fin dal loro arrivo nel labirinto.

La saga iniziata nel 2014 giungerà finalmente a conclusione con questo terzo e ultimo atto di uno dei franchise young adult più amati e seguiti di sempre insieme a Twilight e Hunger Games.



Maze Runner - La Rivelazione vedrà nel cast anche Kaya Scodelario, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Katherine McNamara, Thomas Sangster, Jacob Lofland, Rosa Salazar, Barry Pepper, Ki Hong Lee, Will Poulter, Patricia Clarkson, Paul Lazenby e Dexter Darden, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 1° febbraio. In realtà il film doveva uscire molto prima, ma dopo il brutto incidente sul set nel quale era rimasto ferito O'Brien, la produzione aveva deciso di posticipare la release per permettere alla giovane star di recuperare le forze.