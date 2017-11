Maze Runner - La rivelazione, due nuovi poster per il capitolo finale della trilogia YA

Laha rilasciato poco fa due nuovi poster ufficiali per l'atteso Maze Runner - La rivelazione , terzo e ultimo capitolo della trilogia young adult firmata dacon protagonista il divo

Basato come sempre sull'omonimo romanzo di James Dashne, in questo terzo capitolo, scritto da T.S. Nowlin, vedremo Thomas e i suoi fidati compagni vedersela contro l'organizzazione C.A.T.T.I.V.O. e alle prese con la gestione dei propri ricordi, che potrebbero rivelargli una verità sconvolgente, anche peggiore delle menzogne reiterate nel tempo.



Maze Runner - La rivelazione ha avuto in precedenza molti problemi che lo hanno costretto a un posticipo forzato, specie il grave incidente avuto da O'Brien, nel quale è rimasto ferito e costretto al riposo per diversi mesi. Nel cast del film, adesso in uscita il prossimo 28 gennaio, troveremo anche Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Ki Hong Lee, Giancarlo Esposito, Aidan Gillen, Barry Pepper, Will Poulter e Patricia Clarkson.