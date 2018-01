Maze Runner: La Rivelazione, le audizioni del cast in un video in esclusiva per Everyeye

Il primo febbraio arriverà nelle nostre sale l'atteso Maze Runner: La Rivelazione , terzo capitolo della saga distopica per ragazzi di cui oggi vi mostriamo una featurette in esclusiva per Everyeye.

In questo terzo capitolo dell'avvincente saga basata sui romanzi di James Dashner vediamo Thomas (Dylan O'Brien) e i Radurai unire le forze con i ribelli del "Braccio Destro" per salvare l'amico Minho, rapito durante lo scontro a fuoco dalle truppe del W.C.K.D. Il giovane Velocista, a capo del gruppo di adolescenti sopravvissuti alla prigionia della Radura e alla disperata fuga nel deserto, è determinato a trovare una cura contro il virus mortale che si è abbattuto sul pianeta. La ricerca, irta di sfide e ostacoli insormontabili quasi quanto le pareti del Labirinto, metterà a dura prova l'amicizia e i legami creati tra i ragazzi.

Nella clip che vi mostriamo oggi, in esclusiva per Everyeye, potete scoprire cos'è successo nel corso delle audizioni del cast, come sono stati scelti i protagonisti di questo terzo capitolo di Maze Runner.

Quanto è interessante?







1 Segnala Notizia Segnala Errori

Cast formato, vi ricordiamo, da Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Nathalie Emmanuel, Giancarlo Esposito, Katherine McNamara, Thomas Sangster, Jacob Lofland, Rosa Salazar, Barry Pepper, Ki Hong Lee, Will Poulter, Patricia Clarkson, Paul Lazenby e Dexter Darden.