Maze Runner: arriva il nuovo capitolo Crank Palace, spin-off della saga su Newt

Buone notizie per i fan della saga cinematografica di Maze Runner: James Dashner, l'autore della trilogia di romanzi distopici adattata anche per il cinema, ha da poco pubblicato Crank Palace, una sorta di spin-off raccontato dal punto di vista di Newt. Si tratta per ora di un audiolibro, che sarà pubblicato più avanti anche in formato cartaceo.

Sembra lecito a questo punto sperare che, prima o poi, anche Crank Palace possa diventare un film, anche se per adesso è meglio non correre troppo.

La saga di Maze Runner, che comprende anche due romanzi prequel, ha per protagonista Thomas (interpretato al cinema da Dylan O'Brien), che si ritrova insieme ad altri ragazzi in una radura, senza ricordare nulla. Per provare a riconquistare la libertà occorre attraversare un labirinto, cosa che possono fare soltanto i più bravi, chiamati Velocisti. Il labirinto è infatti popolato dai Dolenti, creature mostruose e minacciose. Dopo Maze Runner - Il Labirinto, sono arrivati al cinema i due sequel La Fuga e La Rivelazione.

Il nuovo audiolibro, quindi, racconta la vicenda dal punto di vista di Newt (Thomas Brodie-Sangster), che dopo la morte di Alby diventa il leader dei ragazzi e amico di Thomas. Secondo la descrizione, Crank racconta "la storia di Newt come mai prima d'ora, dall'interno della sua mente, mentre cerca un significato in una vita orribilmente sbagliata. Cercherà compiere il suo destino prima che il suo percorso giunga alla sua inevitabile conclusione, e a un ultimo incontro con il suo migliore amico."

