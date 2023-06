Mayday: annunciato il nuovo film con Ryan Reynolds dai registi di D&D

Giungono le prime informazioni in merito al nuovo film con Ryan Reynolds e Kenneth Branagh, Mayday. Alla regia del nuovo film del protagonista di Deadpool ci saranno gli uomini dietro Dungeons and Dragons - L’Onore dei Ladri, Jonathan Goldstein e John Francis Daley, sempre più protagonisti del nuovo panorama hollywoodiano.

Dungeons and Dragons - L’onore dei Ladri è disponibile in streaming su Paramount+, portando le avventure ambientate nell’universo del celebre gioco di ruolo sugli schermi domestici di tutto il mondo.

Intanto, i registi della commedia d’avventura sono pronti a rimettersi al lavoro nel nuovo film con la star Ryan Reynolds e di cui ancora non ci è dato sapere granché.

A quanto pare la sceneggiatura, di cui non si conoscono ancora i dettagli, sarebbe già stata completata ma non c’è ancora certezza a proposito dell’inizio delle riprese che, in ogni caso, dovrebbero cominciare solo dopo il completamento di Deadpool 3, la cui produzione è stata messa in naftalina a causa dello sciopero degli sceneggiatori.

Non sono stati rivelati dettagli sulla trama, sui canali di distribuzione o su una data d’uscita prevista, ma siamo certi che a tempo debito Mayday riuscirà a far parlare di sé e ad attirare la giusta attenzione.

In attesa, dunque, di maggiori informazioni in merito, vi lasciamo alla notizia che, nonostante lo sciopero degli sceneggiatori sia ancora in corso, sono cominciate le riprese di Deadpool 3.