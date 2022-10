Maybe I Do: rom-com all star con Keaton, Gere, Sarandon, Roberts e tantissimi altri

Di rom-com generazionali ne escono ogni giorno, ma una come Maybe I Do non l'avevamo mai vista. Quattro giganti della vecchia generazione faranno da genitori alla coppia pronta al matrimonio composta da Emma Roberts (American Horror Story) e Luke Bracey (Elvis), chiacchierati anche al di fuori dello schermo.

È stata di Vertical Entertainment la vittoria dei diritti nordamericani per la commedia romantica multigenerazionale Maybe I Do, che mette insieme una coppia di giovani noti assieme a un quartetto di mostri sacri del cinema. Emma Roberts e Luke Bracey faranno da giovane coppia, mentre a interpretare le rispettive coppie di suoceri troveremo nomi quali Diane Keaton (Amore e Guerra), Richard Gere (Chicago), Susan Sarandon (Thelma & Louise) e William H. Macy (Shameless).

Il film è prodotto dal colosso emergente Fifth Season, precedentemente noto come Endeavour Content e attivo a livello globale nel cinema e nella televisione. Si tratta del primo lungometraggio scritto e diretto dal candidato all'Oscar Michael Jacobs e uscirà esclusivamente nelle sale nazionali dal 27 gennaio 2023, pronto ad approdare in streaming nelle restanti regioni, rivela Deadline.

Maybe I Do segue la coppia di Emma Roberts – nota perlopiù per American Horror Story che continua la sua corsa – e Luke Bracey – che abbiamo amato in Elvis al fianco di Austin Butler – alle prese con una nuova fase della loro relazione. Vorrebbero sposarsi, ma per farlo devono far conoscere finalmente i rispettivi suoceri. Peccato che il quartetto si conosca già, fin troppo bene, il che li porterà a scontrarsi con l’idea dei figli di gettarsi in pasto al matrimonio.