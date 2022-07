Maya Hawke, la star di Stranger Things nuda in un'orgia per un video musicale!

Nella notte Maya Hawke, famosa star di Stranger Things e della trilogia di Fear X, ha pubblicato un video musicale esplicito con numerosi contenuti di nudo per il brano "Thérèse", primo singolo estratto dal suo prossimo album "MOSS".

Il filmato, diretto dal famoso regista di The Childhood of a Leader e Vox Lux, Brady Corbet, nato come attore 'svezzato' da Michael Haneke nel secondo Funny Games, vede Maya Hawke e le sue amiche partecipare ad un'orgia in una foresta oscura, che presto sarà interrotta brutalmente dalla polizia: mentre i ragazzi del gruppo si disperdono o vengono portati via in manette rimossi, Maya Hawke cammina nuda per la foresta insieme ad altri compagni, pronunciando il ritornello: "It’s tactless, it’s a test / It’s just Thérèse".

La star di Stranger Things 4 ha dichiarato a proposito del suo ultimo singolo: "'Thérèse' parla degli spazi segreti che costruiamo dove siamo liberi di essere noi stessi, in un mondo che ci fraintende sempre, intenzionalmente o sistematicamente". Come riportato da Variety, l'attrice e il regista hanno ospitato una proiezione del video al Metrograph di New York il 17 luglio, dove Maya Hawke ha parlato della sua sessualità: "Siamo tutti continuamente bombardati da immagini negative e alterate dei corpi, che lo vogliamo o meno. L'arte che ho visto sulla sessualità mentre stavo crescendo (ma ad essere onesti... sto ancora crescendo) mi ha aiutato a liberarmi da una cultura che sembra volere che tutti noi odiamo noi stessi."

Ricordiamo che Maya Hawke sarà vista prossimamente in Maestro, nuova regia di Bradley Cooper prodotta e distribuita dalla piattaforma di streaming Netflix.