Maya Hawke, la star ha mentito al padre Ethan Hawke usando la scusa di una terapia

Nel corso di Watch What Happens Live with Andy Cohen, Maya Hawke, ha svelato un dettaglio del suo rapporto con il padre, Ethan Hawke, nel corso di un gioco con il collega in Asteroid City, Bryan Cranston. Hawke ha raccontato di aver mentito in passato a suo padre riguardo ad un fantomatico percorso di terapia.

"Qual è stato il peggior guaio nel quale ti sei cacciata da adolescente?" le ha chiesto Andy Cohen. E l'attrice ha risposto:"Oh, ho mentito su dove... Ho detto che stavo andando in terapia e in realtà sono andata a perdere la verginità".



Un commento che ha provocato la reazione ironica di Bryan Cranston:"Anch'io". Hawke ha proseguito:"Non posso credere di averlo appena detto ma è vero. Mio padre era molto, molto turbato. Mi ha messo in una situazione veramente difficile, mi ha detto 'Dov'eri? Dove sei andata?' E ho detto 'Come posso avere dei segreti se non posso dire bugie?'". Ethan Hawke scoprì infatti la menzogna sulla terapia ma non sul sesso.



Maya Hawke è nel cast di Asteroid City, l'ultimo film diretto da Wes Anderson. L'attrice è conosciuta soprattutto per il ruolo di Robin in Stranger Things e per aver partecipato anche a C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, al fianco di Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie.



Paul Schrader ha definito Asteroid City il film più bello di Wes Anderson.