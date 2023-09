Maya Hawke ha girato delle scene di sesso per il padre Ethan: 'Ma eravamo a nostro agio'

Immaginate di dover girare una scena di sesso e di avere uno dei vostri genitori a inquadrarvi dietro la macchina da presa: vi risulterebbe imbarazzante? Siamo sicuri che la risposta sarebbe un convinto sì per molti di noi, ma non per Maya Hawke: l'attrice non ha avuto problemi quando si è trattato di lavorare con suo padre Ethan Hawke.

Sul set di Wildcat, il film di cui la star di Prima dell'Alba è regista, l'attrice di Stranger Things ha infatti dovuto interpretare alcune scene di sesso con le sue co-star Rafael Casal e Cooper Hoffman: "Eravamo completamente a nostro agio, non poteva fregarcene di meno. Dovevamo più che altro pensare a Rafael e Cooper, penso sia stato strano per loro" ha precisato ridendo il nostro Ethan.

Sulla stessa lunghezza d'onda l'attrice che nel film interpreta alcuni personaggi dei racconti dello scrittore Flannery O' Connor: "Ci siamo assicurati che sul set ci fosse un coordinatore d'intimità per loro, in modo che potessero sentirsi assolutamente al sicuro e a loro agio e non..." ha spiegato l'attrice di Asteroid City, prima che il padre concludesse la frase: "...E non spiati da qualche papà inquietante". Bene così, insomma! I tempi in cui Maya Hawke mentiva a Ethan per vivere le sue prime esperienze sessuali sembrano davvero lontani.