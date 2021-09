Maya and the Three, ecco il trailer ufficiale della nuova serie animata Netflix

In un mondo fantastico e magico, una coraggiosa e ribelle principessa guerriera di nome Maya sta per celebrare il suo 15° compleanno e la sua incoronazione. Questo è l'inizio di Maya and the Three, non una serie TV né un film d'animazione, ma quello che Netflix definisce "un evento animato raccontato in nove epici capitoli".

Vi avevamo già parlato dell'arrivo della produzione animata Netflix Maya and the Three, previsto per la fine di quest'anno, e con il nuovissimo trailer ufficiale abbiamo anche la data del debutto.

Prodotta dal creatore di El Tigre e The Book of Life, Jorge R. Gutierrez, la serie animata Maya and the Three arriverà su Netflix dal 22 ottobre.

Nella serie animata vedremo la giovane Maya imbarcarsi in un'avventura emozionante per riuscire ad esaudire un'antica profezia che ha previsto l'arrivo di tre guerrieri (Chimi, Rico e Picchu) che la aiuteranno a sconfiggere gli dei che minacciano di distruggere l'umanità.

Anche per questo progetto Netflix fa le cose in grande con un cast d'eccellenza che presta la voce ai personaggi della serie animata: Maya sarà interpretata dall'attrice Zoe Saldaña (Avatar, Guardiani della Galassia, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame), ma ci saranno anche Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine), Diego Luna (Narcos e Rogue One), Gael Garcia Bernal (I diari della motocicletta), e la cantante Queen Latifah.

Nell'attesa dell'uscita del nuovo evento animato Netflix, per saperne di pù potete vedere anche il teaser ufficiale di Maya and the Three.