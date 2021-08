Maya and the Three, Netflix svela il film-serie tv fantasy che sfida cinema e televisione

Pochi istanti fa Netflix ha svelato il trailer ufficiale del curioso progetto Maya and the Three, inizialmente presentato come serie televisiva ma adesso ribattezzato come 'evento animato in 9 capitoli' il cui obiettivo parrebbe essere quello di assottigliare ancora di più l confine tra cinema e tv.

L'epopea fantasy è diretta Jorge R. Gutiérrez, che ha anche scritto la sceneggiatura con Silvia Olivas, Doug Langdale e Candie Kelty Langdale, con le musiche firmate da Gustavo Santaolalla e Tim Davies e l'animazione realizzata da Tangent Animation. Il film segue una principessa guerriera che intraprende un viaggio per adempiere un'antica profezia, radunare tre grandi guerrieri e sconfiggere gli dei che minacciano di annientare l'umanità.

In effetti il trailer mette in mostra un livello d'animazione tipico dei blockbuster ad alto budget, e anche il cast - composto da una valanga di star, tra le quali citiamo Zoe Saldaña, Gabriel Iglesias, Diego Luna, Gael García Bernal, Alfred Molina e Danny Trejo, Isabela Merced e Rita Moreno - sembra guardare al cinema, col filmato promozionale che anticipa un'epica storia ambientata in inedito mondo fantasy. Resta da vedere come sarà suddivisa la narrazione e come Netflix amplierà il modello distributivo scelto per il progetto Fear Street, ma un fantasy animato originale ad alto budget incentrato sulla mitologia mesoamericana e sudamericana potrebbe essere a dir poco vincente.

Maya and the Three non ha ancora una data d'uscita ufficiale, ma arriverà su Netflix nel corso dell'autunno.