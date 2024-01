May December, l'uomo che ha ispirato il film con Natalie Portman non ci sta: 'Mi offende'

Diretto da Todd Haynes, May December è il nuovo film Netflix con Natalie Portman nel doppio ruolo di produttrice e protagonista: tratto da uno dei casi di cronaca che ha sconvolto gli Stati Uniti, May December ha suscitato l'ira dei protagonisti reali della vicenda.

Ma andiamo con ordine: May December racconta la storia di un'attrice (Natalie Portman) coinvolta in un film liberamente ispirato a una storia d'amore scandalistica che, per immedesimarsi al meglio nella parte, decide di condurre una ricerca e vivere per un po' con la coppia della vicenda. Il fatto di cronaca vede protagonista una donna sposata (Julianne Moore) con un uomo di vent'anni più giovane (Charles Melton). E fin qui nulla di strano se non fosse che la donna e il giovane iniziarono la loro relazione quando la prima aveva 36 anni e il secondo 13 e dunque ancora minorenne. Un rapporto che costò alla donna ben 7 anni di detenzione ma che seguì con un matrimonio e ben quattro figli.

May December è tratto dal caso di cronaca di Mary Kay Letourneau e del rapporto che ebbe con l'allora dodicenne Vili Fualaau, divenuto successivamente suo marito. Proprio Fualaau, l'ex marito di Mary Kay Letourneau, ha dichiarato di essere stato escluso dal progetto malgrado la vicenda che lo vede protagonista: "Se mi avessero contattato, avremmo potuto lavorare insieme a un capolavoro. Invece, hanno scelto di fare una semplice copia della mia storia - ha detto il 40enne Vili Fualaau a The Hollywood Reporter - sono offeso dall'intero progetto e dalla mancanza di rispetto nei miei confronti. Non considero May December un ritratto fedele della mia storia".

Adattare una pellicola su una storia così controversa rappresenta una sfida importante per qualunque produzione e quando si toccano argomenti turbolenti come questo, la libertà artista forza la mano per addolcirne gli spigoli: "La mia storia non è così semplice come questo film", ha sottolineato ancora Fualaau che malgrado il divorzio, è stato al capezzale di Mary Kay Letourneau fino alla sua morte nel 2020.

