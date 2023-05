May December, May December: Netflix acquisisce i diritti per il film con Natalie Portman

Dopo la straordinaria accoglienza del pubblico di Cannes, il film May December, presentato al festival, è stato protagonista di una vera e propria asta per i diritti della distribuzione nordamericana. A spuntarla, alla fine, è stato il colosso Netflix, che potrà distribuire l’opera di Todd Haynes.

È recentissima la notizia che Natalie Portman sarebbe disponibile per un ritorno in Star Wars dopo la trilogia prequel che l’ha vista protagonista nei primi anni di questo secolo.

Intanto, la protagonista di Thor è a Cannes con l’ultimo film che ha interpretato insieme a Julianne Moore e che ha riscosso un plauso generale da parte di chi ha potuto assistere alla proiezione, May December, capace di attirare l’attenzione di Netflix che ha deciso di acquistarne i diritti per il mercato nordamericano nonostante quella in questione (comprare i diritti per una sola zona) non sia un’operazione che di solito il colosso statunitense prenda in considerazione.

May December racconta la ricerca di informazioni da parte di un’attrice sul personaggio che dovrà interpretare in un film che racconta la storia della scandalosa relazione tra una donna sposata e un tredicenne e sul loro matrimonio ormai lungo vent’anni.

Netflix ha prevalso su una schiera di pretendenti alla distribuzione del film e, probabilmente, ha intravisto l’opportunità di occupare uno slot di distribuzione in un momento in cui lo sciopero degli sceneggiatori sta rallentando notevolmente l’industria.

