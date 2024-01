May December, Natalie Portman rispedisce al mittente le critiche: 'Non è un biopic'

Natalie Portman ha parlato: dopo le critiche ricevute dal suo ultimo film May December in seguito alledichiarazioni di Vili Faulaau, l'uomo che avrebbe ispirato la storia raccontata da Todd Haynes, l'attrice ha deciso di difendere le intenzioni dell'opera.

L'uomo aveva dichiarato di sentirsi "offeso" dal film e lo ha accusato di essere una "copia" della sua esperienza reale. Prima di Portman, l'altra protagonista di May December, Julianne Moore, ha replicato alle accuse di Fualauu: "Todd è sempre stato molto chiaro, mentre lavoravamo su questo film, sul fatto che si trattasse di una storia originale, che fosse una storia su questi personaggi. Quindi è il modo in cui abbiamo guardato alla cosa anche noi attrici. Questa era la nostra bozza, abbiamo creato questi personaggi a partire dalla sceneggiatura e in un lavoro collettivo".

Successivamente, in un'intervista con Entertainment Weekly, Portman ha condiviso anche il suo punto di vista: "Mi dispiace molto sentire questa cosa" ha dichiarato in riferimento ai commenti di Fualauu. "Non è basato su di loro, è...chiaramente, la loro storia ha influenzato la cultura in cui siamo cresciuti tutti noi e ha influenzato l'idea. Ma sono personaggi fittizi che vengono portati in vita da Julianne Moore e Charles Melton in modo così bello, e sì, è una storia a sè. Non è intesa come un biopic" ha dichiarato l'attrice di Black Swan. Tuttavia, alcune somiglianze tra May December e la storia di Fualauu sono innegabili: lo stesso sceneggiatore Samy Burch aveva già riconosciuto come la sotria di Fualauu e Letourneau come una fonte di ispirazione. Qui trovate il trailer di May December, opera presentata per la prima volta al Festival di Cannes e in un'uscita nei cinema italiani il 24 aprile 2024.