MaXXXine, finalmente il primo trailer del nuovo horror con Mia Goth!

Due mostri sono arrivati a Hollywood: uno è il serial killer ribattezzato "Night Stalker" e l'altra è una giovane desiderosa di debuttare nel cinema e diventare la più grande attrice di tutti i tempi. Ti West ci catapulta nella patinata (e insanguinata) città dei Vip nel trailer di MaXXXine.

Capitolo finale della trilogia con protagonista Mia Goth composta da X e Pearl, l'attrice riprende il ruolo di Maxine Minx tra le luci a neon di Hollywood del 1985 pronta a inseguire finalmente il suo sogno, dopo essersi lasciata alle spalle un film per adulti andato male. Ma i killer sembrano provare una certa attrazione per Maxine che muove i suoi passi verso il cinema proprio mentre la furia omicida di Richard Ramirez non risparmia le giovani donne. Dopo il rilascio della data di uscita di MaXXXine, il primo attesissimo trailer di MaXXXine preannuncia che i terribili avvenimenti di X non sono rimasti tra le campagne del Texas.

Un cast stellare con nomi del calibro di Kevin Bacon, Giancarlo Esposito, Elizabeth Debicki, Lily James, Michelle Monaghan e Bobby Cannavale confeziona il nuovo film di Ti West che abbraccia lo slasher ma non senza contaminazioni. Per Mia Goth, MaXXXine sarà il migliore della saga e non ci resta che attendere l'estate per vedere se finalmente l'ambizione di Maxine sarà ricompensata!

