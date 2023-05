MaXXXine, svelato un primo sguardo sul personaggio di Mia Goth

In un recente post su Instagram, l'account della casa di produzione A24 ha rivelato un primo sguardo su Maxine: il personaggio, interpretato dall'attrice Mia Goth, sarà la protagonista del film horror MaXXXine di Ti West.

Nella foto, osserviamo la donna in un vestito elegante mentre fuma una sigaretta e passeggia in una strada affollata. "La vita che merita" scrive A24 come descrizione del post. Oltre a Goth, nel film figurano anche Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Lily Collins e altri celebri attori – per approfondire l'argomento, ecco il cast di MaXXXine.

Stando alla sinossi ufficiale della pellicola, "Il film segue Maxine (Goth) dopo gli eventi di X, come unica sopravvissuta che continua il suo viaggio verso la fama con l'intenzione di diventare un'attrice nella Los Angeles degli anni '80". Riuscirà a ottenere il tanto ambito successo? Ad avere le idee chiare è l'interprete della protagonista: per Mia Goth "gli horror non vengono mai considerati, ma questa cosa deve cambiare".

Riguardo la qualità di questo terzo capitolo della saga, così ha aggiunto l'attrice: "È di gran lunga il miglior copione della saga. Sarà sicuramente il migliore dei tre capitoli", perché "è la storia con la posta in gioco più alta; inoltre, siamo a un punto della storia in cui Maxine ne ha passate davvero tante. Di conseguenza, se la ritroviamo in questo nuovo contesto è proprio perché non dobbiamo sottovalutarla mentre intraprende alcune avventure davvero selvagge".

I primi due capitoli (X: A Sexy Horror Story e Pearl) hanno ottenuto buone recensioni da parte della critica, con un indice di gradimento su Rotten Tomatoes del 96% e del 90%. Riuscirà MaXXXime a essere all'altezza delle aspettative?