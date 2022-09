MaXXXine è il sequel di X: Ti West e Mia Goth chiudono la trilogia, ecco il primo teaser!

E' stato un 2022 impegnato quello del regista e sceneggiatore Ti West: dopo il successo dello slasher erotico X e del suo prequel Pearl, presentato a Venezia, l'autore ha annunciato al Toronto Film Festival il capitolo finale della trilogia, MaXXXine.

Il secondo capitolo della trilogia Pearl, dopo aver debuttato al Festival di Venezia questa notte è stato presentato anche nella sezione Midnight Madness del Toronto Film Festival, e Ti West ha sorpreso il pubblico mostrando in esclusiva il teaser del prossimo episodio della saga, che sarà intitolato MaXXXine. Il filmato, al momento disponibile soltanto sulle pagine di Deadline, mostra le colline di Hollywood sotto il sole del 1985, e si conclude con una panoramica sulla scritta MAXXXINE, che ha sostituito quella iconica di HOLLYWOOD.

Dai primi dettagli sul film - che in precedenza Ti West aveva anticipato come legato al boom dell'home-video, la cui popolarità scoppiò verso la fine degli anni '80 - è stato confermato che Mia Goth tornerà ad interpretare Maxine, l'aspirante pornostar protagonista del primo episodio (l'attrice in quel film aveva interpretato anche Pearl, l'anziana assassina psicopatica, a sua volta protagonista del prequel omonimo): in MaXXXine, la ragazza continuerà il suo viaggio verso la fama con l'intenzione di diventare un'attrice. A differenza dei primi due capitoli, che sono stati realizzati back-to-back, MaXXXine non è ancora stato girato ma secondo quanto riferito è stato messo su una corsia preferenziale dalla A24, dunque dovrebbe debuttare nel 2023.

Nel frattempo, Pearl debutterà negli USA al cinema venerdì 16 settembre: al momento non c'è ancora una data d'uscita per l'Italia, quindi rimanete sintonizzati.