maXXXine: partite le riprese per il capitolo finale della trilogia horror con Mia Goth

Dopo il successo dell'acclamato slasher erotico X e del suo prequel Pearl, presentato a Venezia, Ti West ha iniziato ufficialmente le riprese dell'atto finale della sua trilogia, intitolato maXXXine.

Nel film, Mia Goth riprende il ruolo della protagonista Maxine, l'unica sopravvissuta agli eventi del primo film, nel quale l'attrice aveva interpretato anche la vecchia serial killer Pearl ... un ruolo che Mia Goth ha esplorato nuovamente nel prequel Pearl, che invece racconta le 'origini' della serial killer ed è ambientato negli anni '50. Ora, invece, maXXXine sarà ambientato nel 1985, cinque anni dopo gli eventi di X, e vedrà la ragazza partire alla volta di Hollywood per trovare la fama.

Secondo quanto riportato, le riprese avranno luogo a Los Angeles e richiederanno 7 settimane per essere completate. Maxine sarà destinata a trasformarsi in una serial killer psicopatica come Pearl, con la quale nel primo film sembrava avere una grossa connessione? Una saga di doppelgänger e perversioni, con Ti West che ha dichiarato: "Non ho intenzione di dire di cosa parlare questo nuovo film, ma la cosa divertente è che rappresenta un'evoluzione del personaggio, più o meno come il film di Pearl ha offerto nuovi spunti sulla vecchia Pearl vista nel primo film. Il pubblico ha conosciuto Maxine in X, ma ora lei si trova in un punto molto diverso della sua vita. Sarà una cosa interessante incontrarla di nuovo."

maXXXine non ha ancora una data d'uscita, ma molto probabilmente uscirà il prossimo anno. Nel frattempo, guardate il primo teaser di maXXXine.