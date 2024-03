MaXXXine, il terzo film della trilogia con Mia Goth ha una data d'uscita!

Per Mia Goth, MaXXXine sarà il film migliore della saga e adesso che abbiamo finalmente una data di uscita, scopriremo quale sarà il futuro di Maxine! L'attrice ha promesso una pellicola esplosiva, e da Ti West non potremmo aspettarci niente di diverso.

A24 ha confermato che il terzo e ultimo capitolo della trilogia arriverà al cinema il 5 luglio 2024: a due anni di distanza da Pearl, la storia di Mia Goth fa un salto in avanti nella timeline. Dopo essere sopravvissuta al massacro della fattoria in X, per Maxine è arrivato il momento di realizzare il suo sogno di conquistare Hollywood. Ambientato negli anni '80, Maxine vuole conquistare "la vita che merita" come sottolinea la prima foto ufficiale di Maxxxine. "Stanca di non ottenere mai ciò che vuole", la giovane cambia look e si presenta al pubblico con una chioma ossigenata pronta a diventare un'attrice di successo. Ma Ti West firma una trilogia horror e gli imprevisti non mancheranno nella scalata al successo!

Adesso che è stata ufficializzata la data di uscita di MaXXXine possiamo aspettarci l'uscita a breve anche di un primo teaser trailer che ci dia uno sguardo più ampio sull'ultimo capitolo della trilogia iniziata con X nel 2022. Ma si tratterà davvero di una trilogia? Il regista non chiude gli orizzonti a un quarto film, ma tutto si vedrà dopo i risultati al box office.