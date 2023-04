MaXXXine, cast di star per Ti West: ci sono Kevin Bacon, Lily Collins ed Elizabeth Debicki

Qualche mese fa la protagonista Mia Goth aveva promesso che dopo gli acclamati X e Pearl, ancora inedito in Italia, MaXXXine sarebbe stato il migliore della trilogia horror slasher creata da Ti West: a giudicare dal cast appena svelato, sarà certamente il più ambizioso.

La A24 ha infatti annunciato in questi minuti che, oltre alla protagonista Mia Goth, che tornerà nei panni di Maxine Minx dopo gli eventi di X, il cast del capitolo finale della trilogia includerà anche Elizabeth Debicki, Kevin Bacon e Lily Collins, oltre a Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Lily Collins, Halsey e come se non bastasse pure il mitico Giancarlo Esposito. Questa sfilza di nomi non solo rende il terzo film della saga quello col cast più 'all-star', ma in un certo senso preannuncia anche un cambio di direzione rispetto a X e Pearl: i precedenti due film, infatti, sono stati essenzialmente un 'Mia Goth show', dato che nel primo l'attrice interpretò il doppio ruolo della protagonista Maxine e dell'antagonista Pearl, mentre per il secondo (un prequel sulla giovinezza dell'assassina psicopatica) è addirittura stata accostata ad una nomination agli Oscar 2023 (ma ancora una volta gli Academy Awards anno snobbato il genere horror).

Finora la saga di Ti West si è distinta come una lunga parabola (in chiave horror) sulle varie ere del cinema: il film originale, X, ricalcava lo slasher anni '70 sulla falsa riga di Non aprite quella porta, mentre il secondo episodio, Pearl, giocava sui toni della Hollywood anni '30 e i film in Technicolor. Il prossimo episodio, secondo quanto dichiarato dal regista, sarà ambientato negli anni '80 e ruoterà intorno al diffondersi dell'home-video.

