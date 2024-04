MaXXXine le avrà tutte: rated-r per violenza gore, sesso e nudità grafica

Il primo trailer di MaXXXine lo aveva già reso facilmente intuibile, ma adesso è ufficiale: come i precedenti episodi dell'acclamata trilogia di Ty West, anche il nuovo capitolo con Mia Goth sarà classificato rated-r.

Senza tante cerimonie, infatti, la MPA ha classificato MaXXXine come rated-r: il film, che vedrà Mia Goth tornare nei panni di Maxine Minx dopo i precedenti film X e il prequel Pearl, ha ricevuto questa classificazione a causa dei seguenti contenuti: violenza gore, sangue, contenuti sessuali, nudità grafica, linguaggio scurrile e uso di droghe. Una classificazione che non stupisce: in America tutti i precedenti episodi della saga sono stati classifica R, mentre addirittura all'uscita nei cinema in Italia X è stato vietato ai minori di 18 anni (il prequel Pearl è arrivato direttamente in bluray).

Ricordiamo che MaXXXine sarà ambientato nella Hollywood degli anni '80, quando la star del cinema per adulti e aspirante attrice 'vera' Maxine Minx ottiene finalmente la sua grande occasione per sfondare. Ma mentre un misterioso assassino dà la caccia alle stelline di Hollywood, una scia di sangue minaccia di rivelare il suo sinistro passato: l'ultima volta che abbiamo visto Maxine, infatti, la ragazza era stata l'unica sopravvissuta del massacro compiuto dalla coppia di anziani Howard e Pearl nell'estate del '79.

Nel cast Mia Goth recita al fianco di Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Halsey, Lily Collins, Giancarlo Esposito e Kevin Bacon. La data d'uscita di MaXXXine è fissata al 5 luglio negli USA.

