Max Landis accusato di abusi fisici e psicologici nei confronti di otto donne

Il regista e sceneggiatore Max Landis è stato accusato da otto donne di abusi sessuali e/o psicologici. Non è la prima volta che Landis jr. si trova a dover fronteggiare accuse di questo tipo; nel dicembre 2017 venne accusato di cattiva condotta sessuale e comportamento predatorio da diverse persone su Twitter, tra cui l'attrice Anna Akana.

Noto soprattutto per aver scritto la sceneggiatura dei film Chronicle e Bright, Max Landis ha creato la serie tv Dirk Gently - Agenzia di investigazione olistica.

Le precedenti accuse ricevute da Max Landis erano nate sulla scia dello scandalo di Harvey Weinstein, quando il celebre produttore hollywoodiano è stato accusato di aver commesso diverse violenze nell'arco di decenni.

Nei mesi immediatamente successivi altre accuse vennero a galla, tra cui quelle che coinvolsero star come Kevin Spacey, Brett Ratner, Louis C.K. e Bryan Singer. Accusato anche John Lasseter, il celebre regista e produttore si dimise dalla Pixar.



In un nuovo articolo pubblicato da The Daily Beast, Max Landis viene accusato di aver commesso abusi fisici e psicologici nel corso degli ultimi dieci anni. Tra le testimonianze ci sono quelle delle sue ex fidanzate, di amici e colleghi che affermano che l'artista, figlio del noto regista John Landis, ha usato i suoi soldi, la sua influenza e le sue connessioni a Hollywood per coprire la sua cattiva condotta. Per quanto riguarda il suo comportamento, Landis jr. è accusato di aver violentato ripetutamente i suoi partner, sia fisicamente che psicologicamente, minacciando di uccidere le donne che si sarebbero opposte, aggredendole verbalmente e non solo.

I protagonisti e la produzione dell'horror Shadow in the Cloud - originariamente scritto da Max Landis - hanno preso le distanze dal regista. Analoghe situazioni si stanno verificando per altri progetti a cui Max Landis è legato.