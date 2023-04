Maude v Maude, Angelina Jolie protagonista con Halle Berry del nuovo thriller!

Le due attrici premio Oscar Angelina Jolie e Halle Berry saranno protagoniste di un nuovo action thriller sulla falsariga di James Bond e Jason Bourne dal titolo Maude v Maude. Il lungometraggio è prodotto da Warner Bros., che ne ha acquisito i diritti. Berry e Jolie saranno anche produttrici del film insieme a Holly Jeter.

Al timone ci sarà la regista Roseanne Liang, che dirigerà una sceneggiatura scritta da Scott Mosier, produttore esecutivo del film insieme alla stessa Liang.



Al momento non sono stati annunciati dettagli sulla trama; dopotutto, l'acquisizione di Warner Bros. risale soltanto alla scorsa settimana, e nei prossimi giorni verranno annunciati ulteriori dettagli sul progetto.



Attualmente la star di X-Men - franchise nel quale ha interpretato il ruolo della celebre mutante Tempesta - Halle Berry è impegnata nelle riprese di Never Let Go, prodotto da Lionsgate, recitandovi nel ruolo da protagonista.

La collega premio Oscar Angelina Jolie interpreterà Maria Callas in uno dei prossimi progetti cinematografici che la vedranno protagonista:"Prendo molto sul serio la responsabilità della vita e dell'eredità di Maria. Farò tutto il possibile per affrontare la sfida".



A dirigere il film sarà il regista cileno Pablo Larraín, che ha già diretto diversi ritratti femminili cinematografici come Spencer, su Lady Diana (Kristen Stewart) e Jackie, su Jacqueline Kennedy (Natalie Portman).

