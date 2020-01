Sarà Mattson Tomlin di The Batman a scrivere la sceneaggiatura del live action di Mega Man

Quello sul live action di Mega Man sembrava destinato ad essere uno dei tanti progetti annunciati dalla produzione e poi rimasti lì in un cassetto in attesa di tempi migliori. A giudicare dagli ultimi aggiornamenti, però, pare che qualcosa si stia muovendo.

Il film su Mega Man ha infatti finalmente uno sceneggiatore: si tratta di Mattson Tomlin, recentemente balzato agli onori della cronaca per aver lavorato alla sceneggiatura di The Batman, il prossimo standalone sul Cavaliere Oscuro diretto da Matt Reeves e con Robert Pattinson nel ruolo di Bruce Wayne/Batman.

Tomlin affiancherà dunque i registi Henry Joost e Ariel Shulman (Paranormal Activity 3 e 4) nella lavorazione al film, sul quale comunque ad oggi non si sa nient'altro. Il concepimento del progetto risale addirittura al 2015, quando fu Fox ad annunciare la volontà di girare un film su Mega Man; da quel momento passarono tre anni prima di sentirne nuovamente parlare, così come silenzio tombale sull'argomento c'è stato dal 2018 all'annuncio di oggi. Di questo passo, insomma, per fine decennio saremo forse in grado di conoscere anche il cast del film!

Mega Man, su cui è incentrata l'omonima serie di videogiochi il cui primo capitolo fu sviluppato da Capcom nel lontano 1987, è già stato protagonista di varie serie animate (la più recente risalente al 2018) e di due film animati (entrambi del 2005).