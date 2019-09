Matthias & Maxime: il nuovo film di Xavier Dolan si mostra con il primo trailer ufficiale

E' stato diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Matthias & Maxime, ottava e attesa pellicola di Xavier Dolan in cui il regista canadese veste i panni di uno dei protagonisti.

Potete visionare il filmato all'interno della notizia.



Il film segue le vicende di Matthias (Gabriel D'Almeida-Freitas) e Maxime (Dolan), amici da sempre che fanno parte di un gruppo molto affiatato. Quando i due accettano di partecipare al cortometraggio della sorella di uno degli amici e da copione devono baciarsi, dopo un momento iniziale di imbarazzo iniziano ad interrogarsi sui rispettivi orientamenti sessuali. I loro dubbi portano però delle tensioni all'interno del gruppo che potrebbero mettere a rischio la loro amicizia.

Il cast del film include anche Gabriel D’Almeida Freitas, Pier-Luc Funk, Antoine Pilon, Adib Alkhalidey, Micheline Bernard, Anne Dorval, Camille Felton, Marilyn Castonguay, Catherine Brunet e Samuel Gauthier.

Matthias & Maxime debutterà il 9 ottobre in Quebec e il 16 ottobre in Francia. Quanto attendete il nuovo lavoro di Dolan? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Matthias & Maxime, la cui data di uscita nelle sale italiane non è ancora stata rivelata, e alla recensione di La mia vita con John F. Donovan con Kit Harrington.