Matthew Vaughn avrebbe voluto Charlie Cox per il suo Superman mai fatto

Prima ancora della creazione del DC Extended Universe e dell'ingaggio di Zack Snyder come regista del rilancio di Superman al cinema dopo il mezzo flop di Superman Returns e il fallimento di Justice League Mortal di George Miller, Matthew Vaughn era il nome che sembrava dover prendere in mano le redini del personaggio.

A quanto pare, per il suo film mai realizzato per lo studio, il regista di X-Men: L'inizio aveva già persino in mente il volto sul quale avrebbe impostato il suo universo: Charlie Cox. A rivelarlo è stato Mark Millar che era stato ingaggiato appunto per scrivere la pellicola insieme a Vaughn dopo aver già lavorato nel 2010 a Kick-Ass. Specificando di non aver mai potuto scrivere un soggetto per una programmata trilogia sull'Uomo d'acciaio, descritta più volte come "divertente ed epica, enorme e piena di speranza", l'autore di Superman Adventures e Superman: Red Son, torna a parlare dell'idea Cox venuta a Vaughn, che aveva già diretto in Stardust uscito nel 2007.

La sua idea era quella che Cox avrebbe dovuto impersonare un Superman molto classico, ispirato all'era Golden Age delle storie a fumetti. "Matthew Vaughn ed io abbiamo parlato molto di fare un film su Superman anni fa, circa nel periodo in cui Kick-Ass usciva al cinema. Ed è divertente, perché da allora ho sentito sempre la gente parlare di 'soggetto di Millar'. Ma non ho mai scritto un soggetto. Avevo un'idea di come poteva essere il film, ma non ho nemmeno mai detto a Matthew quale fosse e Matthew non ha mai detto alla DC quale fosse perché non la conosceva nemmeno lui".

Millar ha aggiunto che "Vaughn era tipo uno di dieci registi che stavano sentendo all'epoca. Ma io e lui abbiamo parlato molto su chi avrebbe dovuto interpretare Superman. Non abbiamo mai parlato veramente della storia. Io avevo la mia idea, che sarebbe stata spalmata in tre film, ma tra noi parlavamo di attori. E stranamente la sua idea era affascinante, Charlie Cox. Che poi avrebbe interpretato Daredevil. Matthew ci aveva lavorato qualche anno prima con Stardust e mi diceva che c'era qualcosa di davvero piacevole in lui, mi diceva: 'So che non è enorme e Superman lo è, ma sembra un po' come il Superman della Golden Age, dove somiglia più a una persona normale'. Penso che se fosse stato realizzato sarebbe stato un film unico".