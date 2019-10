Matthew Vaughn su Taron Egerton come Wolverine nel MCU

Il regista di The King's Man - Le Origini, Matthew Vaughn, ha le idee chiare su quale possa essere il fattore decisivo per l'ingaggio di un nuovo ed eventuale Wolverine nel MCU, che sia Taron Egerton o un altro attore.

Al New York Comic-Con, durante le interviste per The King's Man - Le Origini, a Matthew Vaughn è stato chiesto dai colleghi di Comicbook cosa ne pensasse di Taron Egerton come potenziale Wolverine nel Marvel Cinematic Universe.

Vaughn, che ha collaborato con Egerton nei due precedenti capitoli di Kingsman, sembra approvare decisamente l'idea, spiegando che però ci sarebbe una conditio sine qua non: la benedizione di Hugh Jackman.

"Assolutamente sì. Voglio dire, perchè no? Sentite, Io chiederei la benedizione e il permesso di Hugh, perché Hugh è l'autorità in questo caso, e se dovessi fare un altro X-Men e avere Wolverine a dispozione, chiunque verrebbe scelto per il ruolo sarebbe solo previa benedizione di Hugh" afferma il regista.

Anche Jackman ha lavorato in precedenza con Egerton, in occasione della pellicola con quest'ultimo protagonista, Eddie The Eagle (di cui qui trovate anche la nostra recensione).

I due sembravano essere davvero pappa e ciccia ai tempi del tour promozionale del film, e hanno più volte espresso la stima reciproca che provano l'uno nei confronti dell'altro.

Chissà, dunque, se e quando, ma soprattutto chi erediterà gli artigli di Wolverine in futuro.