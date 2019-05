Matthew Vaughn sa come I Marvel Studios potrebbero usare Fantastici 4 e X-Men

Nel corso di un recente podcast di CinemaBlend, il regista Matthew Vaughn ha spiegato di avere diverse idee per introdurre i Fantastici 4 e gli X-Men all'interno del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios.

Grazie all'acquisizione della 21th Century Fox, la Disney potrà dare carta bianca a Kevin Feige circa l'utilizzo di tante proprietà intellettuali Marvel i cui diritti cinematografici erano rimasti in mano alla Fox negli ultimi anni, e se fosse per lui, Matthew Vaughn porterebbe i Fantastici 4 nel MCU il prima possibile, rinviando l'utilizzo degli X-Men.

"Ero fra i produttori dell'ultimo, terribile film sui Fantastici Quattro - e lo dico con tranquillità, perché avevo avvertito chiunque sulla qualità di quel progetto fin dal primo giorno, ma nessuno mi ha ascoltato - e considero i Fan Four la versione live-action di The Incredibles. È probabilmente il brand più famoso dei Marvel Comics. Sono sicuro che Kevin Feige ne farà un capolavoro. E immagino che per un po' il mondo degli X-Men possa essere messo un attimo da parte, credo che la priorità debbano essere i Fantastici 4."

Durante la sua apparizione sul podcast ReelBlend, Matthew Vaughn ha anche raccontato di come, a suo modo di vedere, l'idea migliore sarebbe quella di realizzare un film sui Fantastici Quattro ambientato negli anni '60, ovvero il decennio in cui Stan Lee creò quei personaggi e poi tutti gli altri dell'universo Marvel Comics.

"Adoro i film d'epoca. Ho appena fatto un altro film d'epoca [il prequel di Kingsmen], e sono sempre più convinto che siano molto divertenti."

Come sappiamo il MCU si è dilettato spesso in film d'epoca, con Captain America: Il Primo Vendicatore ambientato negli anni '40 e Captain Marvel negli anni '90, oltre a vari flashback fra gli anni '70 e gli '80, quindi l'idea di un film sui Fantastici Quattro ambientato nel 1960 non è così assurda. Detto questo, ovviamente qualunque team creativo che stia lavorando su una storia del genere dovrebbe trovare un modo per portare Mister Fantastic, la Donna Invisibile, La Cosa e La Torcia Umana nel presente.

Ma abbiamo già scoperto che nel MCU il viaggio nel tempo è possibile. E Spider-Man: Far From Home a quanto pare ci dirà che è possibile anche il viaggio dimensionale.

