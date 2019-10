Matthew Vaughn rivela che in The King's Man scopriremo perché 'i modi definiscono l'uomo'

Prima di rimettersi al lavoro dietro la macchina da presa per l'annunciato Kingsman 3 con Taron Egerton e Colin Firth, Matthew Vaughn è attualmente impegnato con la post-produzione e la promozione dell'attesissimo The King's Man, prequel della saga ambientato durante la Prima Guerra Mondiale e con protagonista Ralph Fiennes.

Intercettato da Brandon Davis di Comicbook.com al New York Comic-Con, pochi giorni fa, il regista ha dunque avuto modo di discutere del film e rivelare nuovi dettagli in merito, promettendo ad esempio che il pubblico scoprirà la genesi dell'iconica frase "i modi definiscono l'uomo". Ecco cos'ha detto Vaughn:



"Sì, ci arriveremo in qualche modo. Scopriremo perché i modi definiscono l'uomo. Scopriremo anche perché una delle mie battute in questo nuovo film è 'la reputazione è quello che la gente pensa di te, ma è il carattere a definire ciò che sei'. Diciamo anche che questo prequel ha molte di quelle che io chiamo verità domestiche per la nostra società moderna che non sarebbe male ricordarsi. È un allegoria... la Prima Guerra Mondiale è scoppiata a causa di alcuni movimenti politici e pezzi della politica fuori controllo. Tutti pensavano che non potesse scoppiare una guerra, finché non è successo. Anche adesso stiamo vivendo un momento davvero folle".



The King's Man vede nel cast anche Gemma Arterton, Matthew Goode, Aaron Taylor-Johnson, Rhys Ifans, Harris Dickinson e Daniel Bruhl, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 13