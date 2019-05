Matthew Vaughn rivela l'idea scartata per il sequel mai realizzato di X-Men: L'Inizio

La prossima settimana arriverà nelle sale italiane l'atteso X-Men: Dark Phoenix, ultimo film dell'universo mutante Fox iniziato da Bryan Singer nel 2000, ma intervistato durante il press tour di Rocketman, il regista Matthew Vaughn ha avuto modo di parlare dei vecchi piani scartati per il sequel mai realizzato di X-Men: L'Inizio.

È stato Comingsoon.net a chiedere al regista e produttore del franchise di Kingsman: "Se potessi dividerti in due persone e continuare sia la storia dei Kingsman che completare il ciclo mai finito di X-Men: L'Inizio, ci sarebbe qualcosa che cambieresti?".



Il regista ha risposto: "In realtà questo è uno dei motivi per cui non ho voluto continuare, perché non mi hanno voluto ascoltare. Il mio piano era X-Men: L'Inizio, poi un secondo film dedicato a un giovane Wolverine negli anni '70 e tutti questi personaggi. Questa era la mia visione. Volevo che imparassimo a conoscerli tutti, uno per uno, e poi il finale sarebbe stato Giorni di un futuro passato. Quello sarebbe stato il mio numero tre dove li avrei riuniti tutti, perché cosa c'era di più bello che portare insieme Michael Fassbender, James McAvoy, Ian McKellen e Patrick Stewart? Quando ho concluso il copione di Giorni di un futuro passato ed ero pronto ho detto "sarebbe davvero divertente scegliere un attore come Tom Hardy o qualcuno di simile come un giovane Wolverine e poi farlo incontrare con quello più anziano". La Fox ha letto il copione di Giorni di un futuro passato e ha detto "oh, ma questo è bellissimo! Lo facciamo adesso, subito". Allora io domandai "e dopo? Cosa facciamo dopo? Fidatevi di me, non c'è niente dopo questo, nessun posto dove andare", ma loro hanno subito risposto "beh, c'è Apocalisse" e a quel punto... Sapete, è andato tutto all'aria. Hollywood non concepisce l'idea di misurare i passi, camminare lentamente. I dirigente guidano a 100 miglia orarie guardando nello specchietto retrovisore e poi non capiscono perché si sono schiantati".



X-Men: Dark Phoenix è atteso nelle sale italiane il prossimo 6 giugno.