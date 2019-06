Matthew Vaughn parla di X-Men: Apocalisse e di un possibile rilancio dei Fantastici 4

Mentre la critica non sembra entusiasta del nuovo X-Men: Dark Phoenix in uscita proprio oggi nelle sale cinematografiche italiane, torniamo a parlare della saga mutante a cura della Fox.

Matthew Vaughn ha diretto per la Fox, nel 2011, X-Men - L'inizio, sorta di prequel alle avventure cinematografiche dei mutanti originati nelle pagine dei fumetti della Marvel, e che è stato acclamato da pubblico e critica. Dopo aver sviluppato per un po' il suo sequel, Vaughn decise di lasciare le redini a Bryan Singer, di nuovo, il quale confezionò X-Men - Giorni di un futuro passato.

Di recente, Vaughn ha svelato le sue idee scartate per i sequel di X-Men - L'inizio ed oggi, invece, ha parlato di X-Men: Apocalisse, uscito nel 2016 dopo Giorni di un futuro passato, ed ha dato la sua idea a riguardo: "Credo che Apocalisse sarebbe stato meglio se fosse uscito prima di Giorni di un futuro passato, perché avrebbe fatto crescere un po' di più le relazioni tra i vari personaggi e avremmo avuto più tempo per sviluppare proprio i personaggi. Penso che il concept non fosse poi tanto male in Apocalisse, ma mai quanto lo era in Giorni di un futuro passato".

Parlando dei Fantastici Quattro, il cui rilancio spetta ai Marvel Studios, Vaughn ha fornito la sua idea definitiva sul come realizzarlo e non fallire: "Semplicemente fate una versione live-action de Gli Incredibili. Un grosso film spettacolare su di una famiglia disfunzionale".