Matthew Vaughn non dimentica Stardust: il regista spera ancora in un sequel

Ricordavate quando nel 2007 Matthew Vaughn ci faceva sognare con Stardust? Ve lo ricordiamo noi. Con un cast fenomenale, composto da Claire Danes, Charlie Cox, Michelle Pfeiffer (e molti altri), Stardust ci aveva stregati con la sua storia avvincente e intrisa di magia. Non siamo gli unici a pensare ancora a tale storia, lo stesso Vaughn lo fa!

Vaughn infatti ha appena rivelato, durante il New York Comic Con di star ancora valutando un sequel al film del 2007. Leggiamo le sue parole:

"Era un concetto che avevo realizzato. L'idea di fondo, hai detto che sei un grande fan, è la morte di Tristano e la vena e lui si lancia, si lancia la collana, si lancia la collana nella Londra degli anni Sessanta. Quindi ci sono questi personaggi folli che girano per la Londra degli anni '60, ma che si adattano a quell'epoca folle", ha affermato Vaughn.

Se non ricordate il film in questione, vi rimandiamo subito al trailer italiano di Stardust. Qui vediamo un Daredevil, o meglio, un Charlie Cox che, per una prova d'amore, insegue una stella cadente, finita oltre un muro apparentemente proibito e intriso di magia.

Questo salto infatti lo porterà in una dimensione fantastica, e scoprirà che quella stella cadente è una ragazza dai capelli chiarissimi e dall'aspetto etereo. Da quel momento in poi iniziano una serie d'avventure che s'intrecciano anche con una strega potentissima, interpretata da Michelle Pfeiffer.

Per concludere vi rimandiamo al poster ufficiale di Stardust. Quanti ricordi!