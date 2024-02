Matthew Vaughn ha delle idee per un nuovo Superman e vorrebbe Henry Cavill!

Tempo di promozione per Matthew Vaughn: in occasione dell'uscita del suo ultimo film Argylle (qui in Italia in arrivo il 2 febbraio), il regista si concede a numerose interviste in grado di far emergere interessanti dettagli sulla nuova pellicola ma anche originali spunti ed imprevedibili idee.

Nonostante le prime recensioni di Argylle sembrino essere tutt'altro che lusinghiere, ciò non priva Vaughn di una sana dose di entusiasmo, evidentemente orgoglioso di aver potuto dirigere uno degli attori più celebri ed amati degli ultimi anni, vale a dire Henry Cavill.

L'interprete britannico, volto della spia protagonista del nuovo lungometraggio, è ben noto ai più per la sua interpretazione di Superman nell'ormai defunto DC Extended Universe firmato Zack Snyder. Il suo controverso Uomo d'Acciaio, complice una scrittura ed una caratterizzazione ben lontana dai toni speranzosi che hanno sempre caratterizzato il supereroe, non ha ottenuto il plauso sperato dalla critica, ma continua ad essere difeso ed amato da una schiera di innumerevoli fan.

L'annuncio del nuovo Superman del DCU targato James Gunn ha, infatti, catalizzato l'attenzione mediatica, attirando le critiche di numerosi nostalgici spettatori che hanno evidenziato la netta somiglianza tra Henry Cavill e David Corenswet.

Nonostante la porta per Cavill sia ormai chiusa, Matthew Vaughn sembra convinto che la sua star di Argylle possa avere un'ulteriore colpo in canna per tornare, ancora una volta, nei panni del figlio di Krypton, stavolta per una trasposizione cinematografica dell'amata run fumettistica Superman: Red Son, incentrata sull'arrivo di Kal El nella Russia Sovietica e non in Kansas.

"Credo che Red Son sia uno dei fumetti più intelligenti che abbia mai letto, e nel mondo attuale in cui viviamo, è sicuramente diventato molto più rilevante perché l'ignoranza causa problemi", ha dichiarato Vaughn ai microfoni di BroBible. "Wow, immagina di girare Red Son con Henry Cavill... sarebbe un film interessante".

E chissà se i piani alti della DC non ascolteranno la suggestione proposta da Vaughn: d'altronde, potrebbe essere presa in considerazione come eventuale Elseworld. Resterà pura fantasia o chissà, il sogno potrebbe mutarsi in realtà? Staremo a vedere nei prossimi anni.