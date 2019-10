Per Matthew Vaughn I Fantastici 4 hanno la stessa rilevanza culturale di Spider-Man

Durante il New York Comic Con, il regista di The King's Man - Le Origini, Matthew Vaughn, ha rivelato ai microfoni di Comicbook tutto il suo entusiasmo per i Fantastici 4.

Mentre era impegnato con il promuovere il suo ultimo film, The King's Man - Le Origini, terzo capitolo della saga dei Kingsmen, il regista ha confessato di avere un debole per I Fantastici 4.

"Ho sempre amato l'idea di realizzare I Fantastici 4 come era stato inizialmente scritto. Dopotutto, è uno dei miei fumetti preferiti".

Secondo Vaughn, infatti, la prima famiglia di supereroi potrebbe avere un impatto culturale simile a quello del Bimbo Ragno, se adattati come si deve.

"Sapete, onestamente, credo che i Fantastici 4 come proprietà intellettuale sia, almeno in teoria, rilevante quanto Spider-Man. Voglio dire, i valori dei Fantastici 4 e quelli di Spider-Man... Sono quelle le ragioni che da bambini ti facevano immedesimare ed empatizzare con loro. Potevi immaginare di essere un membro dei Fantastici 4, e potevi immaginare di essere Peter Parker. Perciò sì, ritengo che i Fantastici 4 sia il titolo che più mi entusiasma".

Adesso che i Fantastici 4 sono tornati in mano ai Marvel Studios, chissà che non venga contattato proprio lui per girare una pellicola a loro dedicata... Dopotutto, Vaughn si era già occupato (con discreto successo) di narrarci le origini degli X-Men in X-Men - L'Inizio (di cui qui trovate la nostra recensione).