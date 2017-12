Matthew Vaughn dirigerebbe un film della DC per un semplice motivo

Il regista disi è definito aperto all'idea di dirigere un film ispirato ai fumetti della. E, in una nuova intervista, svela perché preferirebbe dirigere un cinecomic DC anziché Marvel.

"Adoro il mondo della DC e ho parlato con loro riguardo un paio di cose" spiega il regista del recente Kingsman - Il Cerchio d'oro "E' molto più divertente essere coinvolto in franchise quando si trovano nel loro momento peggiore, perché è più facile fare un film bello. Se vengo coinvolto in una serie di pellicole che sono state deludenti... anche se lo facessi soltanto OK, sarebbe migliore". Insomma per Vaughn la motivazione sono tutte le pessime critiche rivolte ai prodotti della DC: "Quando ho fatto X-Men - L'inizio, l'asticella di quel franchise era bassissima. X-Men - Conflitto Finale, senza offesa, non era un gran bel film. E' molto più divertente salvare e reinventare qualcosa... sarebbe molto più intimidatorio fare un altro Guardiani della Galassia, per esempio. Se facessi Batman, ad esempio, non rifarei il Cavaliere Oscuro perché è stato fatto alla perfezione. Se lo facessi ritirerei fuori la versione di Adam West.".

Il suo nome, in questi mesi, è stato spesso legato a quello de L'Uomo D'Acciaio 2 e, sebbene non è chiaro se sia ancora o meno in lizza, l'autore Mark Millar svela di esser stato contattato tempo fa da Vaughn per lavorare al progetto con lui: "Io e lui siamo grandi fan di Superman. Adoriamo i film di Christopher Reeve. Qualche mese fa mi ha telefonato dicendomi 'hey, la DC è interessata ad avermi a bordo de L'Uomo D'Acciaio 2, lo facciamo insieme?' e gli ho risposto 'ho firmato l'esclusiva per Netflix per un paio di anni, non potremmo neanche parlarne'. E alla fine Matthew ha finito per fare altre cose, e cosi via".

Secondo i racconti di Millar, prima de L'Uomo D'Acciaio, sia lui che Vaughn hanno presentato alla Warner il pitch per una trilogia su Superman che fosse in linea con il personaggio e fosse solare, ma lo studio non ha accettato la loro proposta.