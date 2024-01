Matthew Vaughn dirigerà Supergirl per il DCU? 'Ci penserei, adoro Milly Alcock'

Supergirl: Woman of Tomorrow è uno dei film su cui James Gunn e Peter Safran puntano forte per il futuro del loro DC Universe: il progetto sta muovendo proprio in questi giorni i suoi primi passi, con l'annuncio di Milly Alcock come protagonista ad accendere la curiosità e l'entusiasmo dei fan... E non solo! Sentite Matthew Vaughn, ad esempio.

Il regista di Kingsman e Kick-Ass ha infatti espresso il suo interesse nel dirigere il nuovo film del DC Universe (che, ricordiamo, al momento è ancora senza regista): Vaughn ha ammesso di non amare l'idea di dirigere film del cui casting non si sia occupato in prima persona, ma farebbe un'eccezione proprio per Milly Alcock.

"Sono un grande fan di Milly Alcock, un suo grandissimo fan. Mi sembra molto strano che non abbiano ancora un regista, perché dovrebbe essere il regista a occuparsi del cast. Non capisco chi faccia il casting se non hanno ancora un regista. [...] Mi fu chiesto di dirigere The Flash ma avrei accettato solo con un recasting, se faccio un film di supereroi voglio poter scegliere i miei supereroi. Ma Milly Alcock... Probabilmente avrei spinto per lei se fossi stato il regista. Non lo so, mai dire mai. Sono un grande fan di James Gunn e Peter Safran, perciò lo terrei in considerazione" sono state le sue parole. Insomma, James: cosa stiamo aspettando?