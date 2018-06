Matthew Vaughn annuncia un reboot di Kick-Ass e tre nuovi film di Kingsman!

Dopo anni passati a dirigere e produrre titoli come Kick-Ass, Kingsman o Eddie the Eagle, oggi Matthew Vaughn ha deciso di lasciar evolvere la sua Marv in un vero e proprio studio, e grazie a Empire sappiamo che sono già molti i titoli in via di sviluppo dall'etichetta.

Vaughn ha definito la Marv come "la versione più moderna possibile di quello che oggi è considerato uno studio", annunciando al contempo diversi e interessantissimi progetti, regalandoci un Natale in anticipo. Come spiega il regista, infatti, è innanzitutto in fase di pianificazione un reboot cinematografico di Kick-Ass, anche se non ha voluto specificare al sito su quale personaggio dei fumetti si baserà il nuovo film. Vaughn suggerisce però che potrebbe trattarsi di Patience Lee, una madre single e afro-americana, decisamente in linea con i tempi odierni.



In discussione ci sarebbe anche un solo movie dedicato a Hit-Girl, che potrebbe concentrarsi su di una più adulta Mindy Macready o guarda al suo più giovane passato, cresciuta sotto l'ala protettrice di Big Daddy. Citando il rilancio fumettistico della serie di Mark Millar sotto l'etichetta Netflix (ricordiamo che il Millar World è stato infatti acquistato dalla società di Reed Hastings), il regista e produttore ha infatti dichiarato: "Rilanceremo Kick-Ass e Hit-Girl. Per avere degli indizi, guardate cosa sta facendo Mark Millar con il fumetto".



Altra produzione di Millar che Vaughn espanderà ulteriormente sul grande schermo sarà poi Kingsman, di cui ha già diretto due, straordinarie trasposizioni. Come spiega, così, oltre a un terzo capitolo conclusivo della saga, "che porterà a termine la storia del rapporto tra Harry Hart ed Eggsy", sotto i Marv Studios saranno prodotti anche altri due film del franchise, due spin-off. Il primo, Kingsman: The Great Game, focalizzato sulla nascita dell'organizzazione nei primi anni del '900, girato inoltre back-to-back con il terzo film della serie principale. Il secondo, invece, focalizzato sugli Statesman, organizzazione inizialmente cugina dei Kingsman e dopo Il Cerchio d'Oro ormai tutt'uno con la società inglese. In cantiere ci sarebbe inoltre una serie TV da otto ore.



In aggiunta, Marv Studio produrrà anche il biopic Rocketman su Elton John insieme alla Paramount, diretto da Dexter Fletcher e con Taron Egerton nei panni del musicista, e in merito Vaughn dichiara: "Sarà il primo musical Rated-R, pieno di droga, sesso e rock'n'roll".