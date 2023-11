Matthew Perry voleva Zac Efron per interpretarlo in un biopic sulla sua vita

Secondo quanto riporta Entertainment Tonight Canada, Matthew Perry aveva preso in considerazione l'idea di realizzare un film biografico sulla sua vita. A confermarlo anche l'amica Athenna Crosby, con la quale era stato fotografato anche il giorno prima della sua morte, che ha sottolineato l'entusiasmo dell'attore.

Perry avrebbe voluto raccontare la sua battaglia contro le dipendenze in un film e avrebbe voluto come protagonista Zac Efron, con il quale recitò nella commedia 17 again - Ritorno al liceo nel 2009, per interpretare nuovamente una versione più giovane di se stesso. Potrebbe trattarsi del progetto di cui l'attore parlò lo scorso anno ma in quell'occasione raccontò che Zac Efron rifiutò il ruolo.



Nelle intenzioni dell'attore c'era la volontà di realizzare un racconto edificante sulla sua vittoria finale contro le dipendenze, per poter ispirare altre persone nella sua stessa situazione. Crosby ha dichiarato:"Ha detto che voleva fare un film sulla sua vita. E aveva lavorato con Zac Efron in passato in un film, e disse che voleva che Zac Efron lo interpretasse in una versione più giovane di se stesso e gli avrebbe chiesto presto di farlo. Non vedeva l'ora di condividere di più sulla sua storia e sul suo recupero dalla dipendenza, e sostenere davvero quella causa per aiutare più persone, quindi era così ottimista e felice di tutto quello che voleva fare".



L'amica dell'attore ha confermato che Perry era in salute e molto ottimista per i progetti futuri in cantiere, nonostante la ultima apparizione risalisse al 2017, nella miniserie I Kennedy - La storia continua.



La morte di Matthew Perry ha scatenato reazioni in tutto il mondo, compresi i colleghi della sitcom Friends, che lo rese famoso nel mondo grazie al ruolo di Chandler Bing.