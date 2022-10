Matthew Perry, la star di Friends:'Cameron Diaz mi colpì accidentalmente in faccia'

La star di Friends Matthew Perry sbarcherà in libreria tra pochi giorni con il suo atteso memoir dal titolo Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, e in questi giorni sul web sono comparsi diversi estratti del libro. Tra questi spicca quello pubblicato da Page Six che coinvolge la star di Tutti pazzi per Mary, Cameron Diaz.

Secondo quanto riporta Perry nel libro, Cameron Diaz l'avrebbe colpito accidentalmente al volto durante un appuntamento. Nei giorni scorsi Matthew Perry ha spiegato la rottura con Julia Roberts, con cui uscì negli anni '90.



Nel 2007, poco dopo la rottura dell'attrice con Justin Timberlake, amici in comune hanno organizzato una cena per far uscire l'attrice con Matthew Perry.

Tuttavia l'appuntamento non si rivelò granché, tant'è che secondo l'interprete di Chandler era palese che Cameron Diaz non fosse affatto interessata a lui.



Durante la cena il gruppo iniziò a giocare ad un gioco da tavolo e nel corso di un turno di Pictionary, Matthew Perry ricorda di aver detto qualcosa di spiritoso a Diaz, con il risultato di subire un colpo involontario al viso.

L'attore ricorda di aver reagito esclamando:"Mi stai prendendo in giro?". In queste ore tuttavia sono emerse anche dichiarazioni shock di Matthew Perry nei confronti di Keanu Reeves, emerse sempre dal memoir in uscita tra pochi giorni.