Matthew Perry si scusa dopo l'attacco a Keanu Reeves: 'Sono un suo grande fan'

Dopo l'attacco gratuito fatto a Keanu Reeves nel suo libro di memorie, Matthew Perry è finito nell'occhio del ciclone, diventando l'oggetto di numerose critiche per via delle parole piuttosto indelicate rivolte ad uno degli attori più amati dal pubblico.

Parlando della prematura scomparsa di due star incredibilmente talentuose come Heath Ledger e River Phoenix l'attore ha detto: "Sembra che siano sempre i ragazzi veramente talentuosi ad andarsene. Perché i pensatori originali come River Phoenix e Heath Ledger muoiono, ma Keanu Reeves cammina ancora tra noi?".

Tali affermazioni sono rapidamente rimbalzate su tutti i media, costringendo Matthew Perry a scusarsi per il commento davvero poco carino rivolto a Keanu Reeves e nel farlo, ha ammesso di aver sostanzialmente preso di mira un interprete a caso, venutogli di colpo in mente e che ovviamente, non ha nulla contro l'interprete di Neo nella franchise di Matrix essendo tra l'altro un suo grande fan.

"In realtà sono un grande fan di Keanu", ha detto l'attore a People in una recente dichiarazione. "Ho solo scelto un nome a caso, errore mio. Chiedo scusa. Avrei dovuto utilizzare il mio nome al suo posto".

Al di là di questa infelice uscita, il libro di memorie di Matthew Perry è destinato a far discutere. L'attore ha infatti rivelato al suo interno dettagli scabrosi della sua vita e della sua carriera in generale, tirando in ballo numerosi altri nomi dello show biz. Sentiremo parlare certamente ancora a lungo dei ricordi dell'attore di Friends.