Matthew Perry, Salma Hayek scoppia in lacrime nel ricordare la star di Friends

Salma Hayek è tra le star che hanno reso omaggio a Matthew Perry, trovato senza vita nel proprio appartamento a causa di un apparente annegamento. Hayek e Perry recitarono insieme nel film Mela e Tequila - Una pazza storia d'amore con sorpresa, nel 1997, periodo nel quale l'attore era conosciuto in tutto il mondo grazie a Friends.

"Due giorni fa mi sono svegliata con la scioccante notizia che Matthew Perry non è più con noi. Mi ci sono voluti un paio di giorni per elaborare questa profonda tristezza" ha esordito Hayek. Nelle scorse ore anche il cast di Friends ha ricordato Matthew Perry.



"C'è un legame speciale che nasce quando condividi i sogni con qualcuno e insieme lavori per realizzarli. Sono rimasta molto commossa l'anno scorso quando Matthew ha condiviso sulle sue storie Instagram quanto amasse Mela e Tequila e come pensava che quel film che abbiamo fatto insieme fosse probabilmente il suo miglior film" ha proseguito.



Perry e Hayek erano rimasti in contatto dai tempi del set:"Nel corso degli anni io e lui ci siamo ritrovati a ricordare quel significativo momento della nostra vita con un profondo senso di nostalgia e gratitudine. Amico mio, te ne sei andato troppo presto ma continuerò ad amare la tua stupidaggine, la tua perseveranza e il tuo buon cuore. Addio, dolce Matthew, non ti dimenticheremo mai".



In Mela e Tequila - Una pazza storia d'amore con sorpresa, Salma Hayek e Matthew Perry interpretano due sconosciuti che vivono l'avventura di una notte a Las Vegas che si trasforma in una gravidanza inaspettata.

Matthew Perry è morto dopo esser stato trovato privo di sensi nella sua vasca idromassaggio a Los Angeles; il numero di emergenza aveva risposto ad una chiamata in seguito ad una richiesta d'intervento per un arresto cardiaco.