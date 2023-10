Matthew Perry, la moglie di Bruce Willis attacca i media: 'Lasciatelo riposare in pace'

Era il marzo 2023 quando la moglie di Bruce Willis chiese ai paparazzi di lasciarli in pace, e ora, in occasione della morte di Matthew Perry, la donna sottolinea ancora una volta l'insensatezza di mediatizzare fino allo spasmo notizie simili, sempre e comunque.

"Non ho bisogno di sentire la chiamata del 911" ha dichiarato Emma Heming Willis. "Non ho bisogno di sapere i dettagli dell'autopsia. Perché? Perché, semplicemente, non sono affari miei. Questo livello di visibilità è terribile, non lo capirò mai. Lasciamo che quest'uomo riposi in pace, mostriamo un po' di rispetto. La sua famiglia e i suoi amici devono poter piangere senza tutto questo rumore a distrarli".

Classe '69, Matthew Perry è venuto a mancare sabato 28 ottobre 2023, quando è stato rinvenuto senza vita nella piscina a idromassaggio della propria casa. Le cause della morte non sono ancora certe, ma, stando ad alcune indiscrezioni, sul posto non erano presenti tracce di sostanze stupefacenti. L'attore viene ricordato non soltanto per il ruolo di Chandler Bing nella serie TV Friends, ma anche per Terapia d'amore, 17 Again - Ritorno al liceo, Go On e The Good Fight.

Emma Heming Willis, invece, ha recentemente condiviso alcuni aggiornamenti sullo stato di salute di Bruce Willis, che lotta quotidianamente contro la demenza frontotemporale. "Devo sforzarmi ogni singolo giorno, se voglio essere felice" ha aggiunto. "Lo faccio per le mie figlie e per Bruce, che non vorrebbe mai vedermi persa in un altro mondo. Devo dare sempre il massimo, sia per me stessa che per tutta la famiglia".