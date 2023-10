Matthew Perry oltre Friends e la tv: i 5 migliori film dell'attore

Oggi è morto a 54 anni Matthew Perry, indimenticabile star della leggendaria sit-com americana Friends, nel quale ha interpretato il ruolo del simpaticissimo protagonista Chandler.

Su Everyeye Cinema, in questo triste giorno per tutti i suoi fan, vogliamo ricordare anche la sua carriera sul grande schermo: ecco 5 film con Matthew Perry da recuperare per andare oltre il suo ruolo in Friends.

Mela e Tequila : commedia romantica con Matthew Perry e Salma Hayek, che mostra quali possono essere le conseguenze di una notte di passione inaspettata. Il film, uscito alla fine degli anni '90, ottenne ottimi incassi al botteghino e anche buone recensioni, con il famoso critico cinematografico Roger Ebert che lo definì una “ricostruzione dolce e divertente di un’antica formula narrativa”.

: commedia romantica con Matthew Perry e Salma Hayek, che mostra quali possono essere le conseguenze di una notte di passione inaspettata. Il film, uscito alla fine degli anni '90, ottenne ottimi incassi al botteghino e anche buone recensioni, con il famoso critico cinematografico Roger Ebert che lo definì una “ricostruzione dolce e divertente di un’antica formula narrativa”. FBI: Protezione Testimoni : Matthew Perry è protagonista al fianco di Bruce Willis in questa amabile commedia di successo che segue la storia di un dentista affabile e gentili che si ritrova come vicino di casa un ex sicario con una grossa taglia sulla testa.

: Matthew Perry è protagonista al fianco di Bruce Willis in questa amabile commedia di successo che segue la storia di un dentista affabile e gentili che si ritrova come vicino di casa un ex sicario con una grossa taglia sulla testa. FBI: Protezione Testimoni 2 : nel sequel diretto del primo capitolo, Matthew Perry e Bruce Willis diventano i bersagli di un vecchio nemico dell'ex sicario, che una volta uscito di prigione cercherà di ottenere la propria vendetta.

: nel sequel diretto del primo capitolo, Matthew Perry e Bruce Willis diventano i bersagli di un vecchio nemico dell'ex sicario, che una volta uscito di prigione cercherà di ottenere la propria vendetta. Tutta colpa di Sara : Joe è un ufficiale giudiziario sempre pronto ad inventarsi metodi originali per eseguire il suo lavoro al meglio, ma quando viene incaricato di notificare una richiesta di divorzio a Sara Moore, socia in affari e moglie di un ricco allevatore di bestiame, la sua vita cambierà per sempre.

: Joe è un ufficiale giudiziario sempre pronto ad inventarsi metodi originali per eseguire il suo lavoro al meglio, ma quando viene incaricato di notificare una richiesta di divorzio a Sara Moore, socia in affari e moglie di un ricco allevatore di bestiame, la sua vita cambierà per sempre. Terapia d'amore: Hudons è uno sceneggiatore che, nonostante il successo, soffre di disturbo di depersonalizzazione. Mentre inizia pian piano a perdere ogni stimolo emotivo, un giorno incontra la ragazza dei suoi sogni.

Per altre letture, Matthew Perry viene celebrato anche dai fan di Fallout: l'attore aveva avuto un ruolo da doppiatore nel videogame Fallout: New Vegas.